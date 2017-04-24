Дорожно-транспортное происшествие случилось в выходные на перекрестке автодороги «Великая Новоселка – Амвросиевка» и с. Владимировка. Здесь столнкулись две легковые машины.
По информации областной полиции, 38-летний водитель автомобиля «Киа Оптима» не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-2107», под управлением 39-летнего водителя, который двигался по главной дороге. Произошло столкновение.
В результате аварии телесные повреждения получили 26-летняя и 63-летний пассажиры ВАЗа, а также 49-летняя и 76-летняя пассажиры автомобиля «Киа». Пострадавшим оказали помощь.
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Рубрика: Новости Донбасса
24-04-2017, 12:15
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На автодороге Донетчины столкнулись две машины: пострадали 4 человека
Дорожно-транспортное происшествие случилось в выходные на перекрестке автодороги «Великая Новоселка – Амвросиевка» и с. Владимировка. Здесь столнкулись две легковые машины.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»