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Рубрика: Новости Мариуполя
24-04-2017, 13:37
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Мариуполь и Краматорск в конце июня получат 10 новых троллейбусов

Департамент развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации и ООО «Торговый дом Литан» подписали договор на поставку шести троллейбусов для Мариуполя. Четыре троллейбуса Краматорску поставит ООО «СП «Яникс», сообщили в пресс-службе ДонОГА.

По словам директора департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации Артема Литвинова, поставка транспорта планируется в конце июня текущего года.

«Троллейбусы соответствуют всем современным требованиям, в частности оборудованы средствами для людей с ограниченными возможностями (откидной пандус, место для инвалидной коляски и т.п.)», - рассказал Литвинов.

Сообщается, что сумма договоров для Краматорска и Мариуполя составляет 45,5 млн. гривен. При этом Литвинов отмети, что при проведении торгов через систему ProZorro удалось сэкономить более чем 2,29 млн. гривен.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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