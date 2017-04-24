Мариуполю нужно выделять больше денег из госбюджета. Ляшко обещает заняться этим

В ходе рабочей поездки в Киев мэр Вадим Бойченко провел встречу с народным депутатом Украины Олегом Ляшко. На встрече обсудили ряд приоритетных вопросов и проектов, на развитие которых нужно дополнительное финансирование из бюджета страны, сообщили в пресс-службе горсовета.



Такой проблемой, в частности, является обеспечение жильем жителей города и переселенцев. Сейчас актуальным является реконструкция двух мариупольских общежитий, в которые можно заселить около 150 семей. Но без помощи государства город не способен разрешить ситуацию.



Кроме того, дополнительное финансирование из госбюджета необходимо и на развитие муниципального транспорта в городе, строительства второго Центра предоставления административных услуг и реконструкции технического лицея Мариуполя, в котором обучается более двух тысяч детей. Также обсуждался вопрос оказания помощи пострадавшим в результате обстрела поселков Сартана и Талаковка.



Олег Ляшко выразил мнение, что Мариуполь должен получать больше средств на развитие из госбюджета. «Меня не устраивает то, как сейчас выделяются средства. На полумиллионный город надо больше. И этим вопросом я буду заниматься», - отметил нардеп.



В свою очередь Вадим Бойченко поблагодарил народного депутата за поддержку, которую он оказывает Мариуполю.



В завершение Олег Ляшко пообещал приехать в Мариуполь, чтобы лично посмотреть, как ведется реконструкция детского сада в поселке Волонтеровка. К слову, именно нардеп содействие в выделении 12 млн грн из госбюджета на ремонт этого здания. Общая сумма инвестиций, с учетом городских средств, составила около 19 млн грн.