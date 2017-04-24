Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжит выполнять возложенные на нее обязанности в зоне боевых действий в Донбассе, несмотря на гибель наблюдателя. Об этом заявил председатель СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан, сообщает пресс-служба организации.
«Несмотря на эту трагедию, мы по-прежнему намерены выполнять наш мандат и способствовать обеспечению мира для народа Украины», – сказано в заявлении.
Апакан вновь призвал к устойчивому прекращению огня, отводу вооружений, полному разминированию и реальному стремлению к миру. А также к тому, чтобы те, кто ответствен за минирование, были привлечены к ответственности
Также сообщается, что сегодня председатель ОБСЕ в Украине посетит место происшествия, чтобы «выразить наблюдателям свою поддержку и лучше понять ситуацию».
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ОБСЕ остается и продолжит свою миссию в Донбассе, - заявление
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжит выполнять возложенные на нее обязанности в зоне боевых действий в Донбассе, несмотря на гибель наблюдателя. Об этом заявил председатель СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан, сообщает пресс-служба организации.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»