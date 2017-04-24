От идеи повысить тарифы на пассажироперевозки, «Укрзализныця» отказалась

Согласно информации издания Сегодня, пресс-служба публичной акционерной государственной компании «Укрзализныця» сделала заявление о том, что в 2017 году тарифы на проезд в пассажирских поездах повышаться не будут.



В компании пояснили: „Заявления в СМИ о подорожании проезда в поездах с июня этого года на 20% является провокацией, а не достоверной информацией. К тому же в материалах такого характера искажён комментарий члена правления, который на самом деле объяснил необходимость индексации тарифов на перевозку грузов“.



Тем не менее, в ноябре 2016 года та же пресс-служба ведомства сообщала о намерении поднять в первом и четвёртом кварталах 2017 года тарифы на пассажироперевозки в два этапа, по 16% в каждом. Кроме того, планировалось повышение на 10% стоимости пассажирских перевозок в вагонах 1 и 2 классов скоростных поездов «Интерсити+».



После этого, 27 декабря тарифным комитетом Министерства инфраструктуры было согласовано предложенное проектом финансового плана «Укрзализныци» повышение тарифов на грузовые и пассажирские перевозки в 2017 году.



На текущей неделе, как сообщают в компании, готовится заседание правления ПАО, на котором будет рассмотрен проект нового финансового плана «Укрзализныци», и индексация тарифов на пассажирские перевозки в нём не предусмотрена.



В сообщении сказано: „Дополнительный доход в размере около 7 млрд. грн. «Укрзализныця» сможет получить, по оценкам специалистов, в случае индексации тарифов на грузовые перевозки с июня этого года“.

На готовящемся заседании правления надеются утвердить новый финплан, с заложенным в нём повышением грузовых железнодорожных тарифов с 1 июня.



Хотя министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном неоднократно подчёркивалось, что только после того, как «Укрзализныця» станет открытой и прозрачной структурой, направляющей средства от повышения тарифов на модернизацию и обновление подвижного состава, станет целесообразно заводить разговор об увеличении тарифов.



Ну вот, видимо, уже стали „открытой“ и „прозрачной“… Ведь сообщили всем, что закупят санузлы в вагоны по миллиону гривен. Вот вам и „модернизация“ (жаль, в грузовых вагонах не положена сантехника, а то бы и там „модернизировали“).



Участники рынка против повышения тарифов, они предлагают правительству создание независимого органа, занимающегося политикой тарифообразования на транспорте.



Вот только услышат ли их в Кабмине - вопрос…