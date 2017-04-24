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Рубрика: Новости Мариуполя
24-04-2017, 15:17
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Одни мусорят, другие убирают: в Мариуполе очистили пустырь от стихийной свалки

Многим известна народная мудрость: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Однако не все спешат ей следовать.

Так, возле полуразрушенного здания за домами улицы Бахчиванджи, 4 и бульвара Хмельницкого, 6 образовалась стихийная свалка. Длительное время на пустырь мариупольцы свозят ветки, бытовой мусор и листву.

Жители КСН «Приморский», на территории которого оказались эти отходы, обратились за помощью к городским властям. Ведь скоро наступит тепло, и если мусор не убрать, то неизбежно появление неприятного запаха и насекомых.

«Зеленстрой» обследовал указанный участок и начал работы по ликвидации свалки. На сегодняшний день весь мусор с территории вывезен, и на этом участке наведен порядок.

Жителей прзывают ответственней и бережней относиться к своему общему дому - Мариуполю. В городе не должны процветать стихийные свалки.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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Редакция «Мариупольских новостей»