Одни мусорят, другие убирают: в Мариуполе очистили пустырь от стихийной свалки

Многим известна народная мудрость: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Однако не все спешат ей следовать.



Так, возле полуразрушенного здания за домами улицы Бахчиванджи, 4 и бульвара Хмельницкого, 6 образовалась стихийная свалка. Длительное время на пустырь мариупольцы свозят ветки, бытовой мусор и листву.



Жители КСН «Приморский», на территории которого оказались эти отходы, обратились за помощью к городским властям. Ведь скоро наступит тепло, и если мусор не убрать, то неизбежно появление неприятного запаха и насекомых.



«Зеленстрой» обследовал указанный участок и начал работы по ликвидации свалки. На сегодняшний день весь мусор с территории вывезен, и на этом участке наведен порядок.



Жителей прзывают ответственней и бережней относиться к своему общему дому - Мариуполю. В городе не должны процветать стихийные свалки.