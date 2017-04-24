В Донецкий области подросток допился до больницы

В больницу Новогродовки был доставлен подросток с алкогольным отравлением. О случившемся правоохранителям сообщили фельдшеры скорой помощи.



В полиции выяснили, что 15-летний парень вместе с друзьями захотел проверить, каким будет эффект от выпитого спиртного. Раздобыв бутылку водки, они отправились на пустырь. Но двое ребят передумали пить, а вот оставшиеся «смельчаки» не отказались и вдвоем выпили почти пол-литра водки. Затем компания разошлась по домам.



Уже дома 15-летнему подростку стало плохо. Мать пыталась самостоятельно оказать помощь ребенку, но безрезультатно. 39-летняя женщина вызвала скорую, работники которой увезли несовершеннолетнего в больницу. Сейчас парень находится в медучреждении, состояние его стабильное.



В отношении матери ребенка правоохранителями открыто уголовное производство по ст.166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет.