Состязания, мастер-классы и ярмарка: в Мариуполе пройдет фестиваль «Азовский бычок»

В Мариуполе 30 апреля на территории яхт-клуба «Ильичевец» пройдёт фестиваль «Азовский бычок». В прошлом году состоялся его дебют, и он был успешным.



В этот раз мероприятие будет не менее замечательным и проведут его при любой погоде. Запланирована обширная программа. Для гостей праздника организуют мастер-классы, конкурсы, развлечения, ярмарку, горячие угощения, «живую фотозону» и, конечно же, рыбалку.



Рыбаки-любители будут состязаться в ловле с пирса. Здесь же пройдет и детская рыбалка.



Кроме того, малыши смогут принять участие в фотосессии с животными из мариупольского зоопарка.



Как сообщили в пресс-службе горсовета, для удобства гостей подготовят специальные автобусы от площади Драмтеатра до яхт-клуба. Время отправления в 9:30, 10:00 и 10:30. Организаторы намерены сделать этот фестиваль ежегодным. Не исключено, что в городе появится и памятник бычку.