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Рубрика: Новости Мариуполя
24-04-2017, 15:59
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Состязания, мастер-классы и ярмарка: в Мариуполе пройдет фестиваль «Азовский бычок»

В Мариуполе 30 апреля на территории яхт-клуба «Ильичевец» пройдёт фестиваль «Азовский бычок». В прошлом году состоялся его дебют, и он был успешным.

В этот раз мероприятие будет не менее замечательным и проведут его при любой погоде. Запланирована обширная программа. Для гостей праздника организуют мастер-классы, конкурсы, развлечения, ярмарку, горячие угощения, «живую фотозону» и, конечно же, рыбалку.

Рыбаки-любители будут состязаться в ловле с пирса. Здесь же пройдет и детская рыбалка.

Кроме того, малыши смогут принять участие в фотосессии с животными из мариупольского зоопарка.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, для удобства гостей подготовят специальные автобусы от площади Драмтеатра до яхт-клуба. Время отправления в 9:30, 10:00 и 10:30. Организаторы намерены сделать этот фестиваль ежегодным. Не исключено, что в городе появится и памятник бычку.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»