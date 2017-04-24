Кабинет Министров прогнозирует в рамках проекта "Стена" инженерно-техническое обустройство 20% государственной границы с Россией до 2018 года и 100% - до 2020 года.
Об этом говорится в распоряжении правительства №275 от 3 апреля, которым утвержден среднесрочный план приоритетных действий до 2020 года.
Указано, что до 2020 года планируется завершить в полном объеме обустройство российско-украинской границы и участок с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой.
К концу 2017 правительство рассчитывает на выполнение 20% от объема работ по обустройству российско-украинской границы. В частности, до конца текущего года планируется завершение инженерно-технического обустройства участков 3 пограничных подразделений в пределах Харьковской области и продолжение работ в Луганской области.
Также планируется завершение пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию комплексов видеоконтроля и сигнализации на участках 4 подразделений в Харьковской области и продолжение развертывания (реконструкции, обустройства) пограничных подразделений и введение в эксплуатацию 2 объектов в Сумской области.
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«Стена» на границе с Россией вырастет к 2020 году - прогноз правительства
Кабинет Министров прогнозирует в рамках проекта "Стена" инженерно-техническое обустройство 20% государственной границы с Россией до 2018 года и 100% - до 2020 года.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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