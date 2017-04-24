Кабмин не планирует увеличивать газовые тарифы, по крайней мере, до 1 октября 2017 года

Кабмин не планирует повышать цену на газ. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук в Twitter.



"Гройсман - журналистам в Харькове: увеличения цен на газ не предвидится", - написал Столярчук.



Также премьер отметил, что правительство отстаивает идею снижения ренты на добычу газа до 12%, что приведет к энергонезависимости страны.



Проект соответствующего постановления был подготовлен МЭРТ и предусматривает, что цена газа, реализуемая населению и религиозным организациям, после 1 апреля 2017 года (после истечения срока спецобязанностей, установленных действующим постановлением Кабмина) и до 1 октября 2017 года останется неизменной – 4 942 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, тарифов на транспортировку и распределение).



Напомним, согласно внесенным изменениям, цены на газ будут корректироваться каждые полгода: 1 октября и 1 апреля.