vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1472 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
24-04-2017, 16:57
Просмотров: 318
Комментариев: 0

Кабмин не планирует увеличивать газовые тарифы, по крайней мере, до 1 октября 2017 года

Кабмин не планирует повышать цену на газ. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук в Twitter.

"Гройсман - журналистам в Харькове: увеличения цен на газ не предвидится", - написал Столярчук.

Также премьер отметил, что правительство отстаивает идею снижения ренты на добычу газа до 12%, что приведет к энергонезависимости страны.

Проект соответствующего постановления был подготовлен МЭРТ и предусматривает, что цена газа, реализуемая населению и религиозным организациям, после 1 апреля 2017 года (после истечения срока спецобязанностей, установленных действующим постановлением Кабмина) и до 1 октября 2017 года останется неизменной – 4 942 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, тарифов на транспортировку и распределение).

Напомним, согласно внесенным изменениям, цены на газ будут корректироваться каждые полгода: 1 октября и 1 апреля.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

«Стена» на границе с Россией вырастет к 2020 году - прогноз правительства

К концу 2017 правительство рассчитывает на выполнение 20% от объема работ

Дефицит табачных изделий приучит украинцев к здоровому образу жизни?

Скорее всего, нет. А вот государственная казна значительно пострадает


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»