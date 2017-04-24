Кабмин не планирует повышать цену на газ. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук в Twitter.
"Гройсман - журналистам в Харькове: увеличения цен на газ не предвидится", - написал Столярчук.
Также премьер отметил, что правительство отстаивает идею снижения ренты на добычу газа до 12%, что приведет к энергонезависимости страны.
Проект соответствующего постановления был подготовлен МЭРТ и предусматривает, что цена газа, реализуемая населению и религиозным организациям, после 1 апреля 2017 года (после истечения срока спецобязанностей, установленных действующим постановлением Кабмина) и до 1 октября 2017 года останется неизменной – 4 942 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, тарифов на транспортировку и распределение).
Напомним, согласно внесенным изменениям, цены на газ будут корректироваться каждые полгода: 1 октября и 1 апреля.
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Кабмин не планирует увеличивать газовые тарифы, по крайней мере, до 1 октября 2017 года
Кабмин не планирует повышать цену на газ. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук в Twitter.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»