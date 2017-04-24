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Рубрика: Новости Донбасса
24-04-2017, 17:43
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[Фото]

ДТП на Донетчине: автомобиль влетел в остановку, пострадали взрослые и дети

В Константиновке произошло ДТП, в котором пострадали 5 человек.

Как рассказали в полиции, 38-летняя водитель автомобиля «Хюндай Гетц» не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, и врезалась в кирпичный навес остановки общественного транспорта.

При этом, как отметили в ГСЧС, пострадавшие оказались забликорованными в автомобиле. Спасателям пришлось вызволять их при помощи специального инструмента.

В результате водитель авто и четыре пассажира – женщины 34 и 59 лет и два ребенка – 9-летняя девочка и 12-летний мальчик получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их госпитализировали в медицинское учреждение.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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