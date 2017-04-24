В Мариуполе запустили бессрочную акцию «Герой Войны – спортсмен Украины»

В Мариуполе стартовала бессрочная акция «Герой Войны – спортсмен Украины». В ходе ее реализации начинающие спортсмены проведут исследовательскую работу по поиску информации о ветеранах Второй мировой войны, имеющих спортивные звания и заслуги, посвятивших свою трудовую деятельность развитию физкультуры и спорта в Мариуполе.



Организаторы - управление спорта - предлагает всем желающим присоединится к данной акции. Если у вас или ваших друзей есть родственники – ветераны Второй мировой войны, спортсмены, которые имеют высокие спортивные достижения, сохранилась какая-либо информация (фотографии, семейные истории) может поделиться ею, направив на адрес электронной почты sportkom2009@ukr.net.



По итогам проведения акции в каждой спортивной школе будет размещена Доска Памяти. Также будет вестись шефская работа по отношению к ветеранам Второй мировой войны, действующими спортсменами.



"Давайте вместе отдадим дань уважения нашим ветеранам и соберем как можно больше информации о них, их жизни, спортивных достижениях, их ежедневному подвигу на протяжении военных лет", - отмечают организаторы.