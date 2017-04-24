«Коррупционный рынок» Украины оценили в 85 миллиардов гривен

Глава НАБУ Артем Сытник отчитался о деятельности Бюро. Результаты расследования преступлений показали, что из государственных предприятий вымываются огромные суммы. Ущерб, нанесенный государству, достигает 85 млрд грн.



По словам Сытника, коррупционные схемы, выстроенные на госпредприятиях, однотипные. “Продукция выходит из государственного предприятия по заниженным ценам, предприятие получает за нее копейки по сравнению с тем, что могло бы иметь, продавая ее напрямую конечному потребителю. И есть ряд компаний-посредников (прокладок), через которые разница между ценой покупки продукции и ее продажи вымывается“, - отметил он в комментарии LIGA.net.



Глава НАБУ отметил, что из общей суммы убытков, свыше 40% приходится именно на госпредприятия. И, в основном, эти убытки относятся к периоду после Революции достоинства.



Оценивая в целом “коррупционный рынок“ в Украине, Сытник сказал: “Мы можем говорить о тех суммах, которые фигурируют в расследованиях Бюро. Это около 85 млрд грн“.



По данным НАБУ, всего детективы Бюро осуществляют досудебное расследование в более чем 320 уголовных процессах.