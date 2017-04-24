23 апреля, после подрыва машины миссии ОБСЕ, в результате чего погиб представитель СММ, все патрули были отозваны на базы. В понедельник, 24 апреля, ни один патруль также не вышел на маршрут. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы ОБСЕ Александр Хуг.
Работа патрулей была приостановлена в пределах и подконтрольных, и неподконтрольных правительству районов.
"Однако завтра мы частично восстановим свою работу. Вернемся к нормальной деятельности после того, как выясним, какие были обстоятельства и что произошло в ходе этого инцидента в воскресенье ", - заявил Хуг.
По его словам, на данный момент ОБСЕ продолжает осуществлять мониторинг ситуации с помощью камер и 12 локаций, в которых находятся наблюдатели. "Несмотря на инцидент, миссия должна и впредь выполнять свой мандат в Украине", - сказал Хуг.
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ОБСЕ приостановило патрулирование в Донбассе, завтра мониторинг частично возобновят
23 апреля, после подрыва машины миссии ОБСЕ, в результате чего погиб представитель СММ, все патрули были отозваны на базы. В понедельник, 24 апреля, ни один патруль также не вышел на маршрут. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы ОБСЕ Александр Хуг.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»