ОБСЕ приостановило патрулирование в Донбассе, завтра мониторинг частично возобновят

23 апреля, после подрыва машины миссии ОБСЕ, в результате чего погиб представитель СММ, все патрули были отозваны на базы. В понедельник, 24 апреля, ни один патруль также не вышел на маршрут. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы ОБСЕ Александр Хуг.



Работа патрулей была приостановлена в пределах и подконтрольных, и неподконтрольных правительству районов.



"Однако завтра мы частично восстановим свою работу. Вернемся к нормальной деятельности после того, как выясним, какие были обстоятельства и что произошло в ходе этого инцидента в воскресенье ", - заявил Хуг.



По его словам, на данный момент ОБСЕ продолжает осуществлять мониторинг ситуации с помощью камер и 12 локаций, в которых находятся наблюдатели. "Несмотря на инцидент, миссия должна и впредь выполнять свой мандат в Украине", - сказал Хуг.