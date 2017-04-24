С 24 до 30 апреля впервые в Мариуполе пройдет Книжный марафон «AzBOOKA/Азовская книга». В его рамках в школы, детские сады, интернаты и вузы города волонтеры доставят около 7 тысяч украинских книг. Об этом сообщила глава правления Всеукраинской гражданской организации «Не будь байдужим!» Оксана Левкова.
В частности, учебные заведения бесплатно получат литературу исторического содержания, а также комиксы про оборону Донецкого аэропорта, азбуку, правила дорожного движения и игры-пазлы «Мандрівка Україною».
Передать все книги планируют в течение нескольких дней до 30 апреля.
Кроме того, команда активистов, прибывшая на книжный марафон из нескольких городов Украины, проведет в Мариуполе ряд лекций и бесед. Расписание можно посмотреть здесь.
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Мариупольским школьникам привезли тысячи украинских книг, комиксы про оборону Донецкого аэропорта и игры-пазлы
С 24 до 30 апреля впервые в Мариуполе пройдет Книжный марафон «AzBOOKA/Азовская книга». В его рамках в школы, детские сады, интернаты и вузы города волонтеры доставят около 7 тысяч украинских книг. Об этом сообщила глава правления Всеукраинской гражданской организации «Не будь байдужим!» Оксана Левкова.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»