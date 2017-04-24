Мариупольским школьникам привезли тысячи украинских книг, комиксы про оборону Донецкого аэропорта и игры-пазлы

С 24 до 30 апреля впервые в Мариуполе пройдет Книжный марафон «AzBOOKA/Азовская книга». В его рамках в школы, детские сады, интернаты и вузы города волонтеры доставят около 7 тысяч украинских книг. Об этом сообщила глава правления Всеукраинской гражданской организации «Не будь байдужим!» Оксана Левкова.



В частности, учебные заведения бесплатно получат литературу исторического содержания, а также комиксы про оборону Донецкого аэропорта, азбуку, правила дорожного движения и игры-пазлы «Мандрівка Україною».



Передать все книги планируют в течение нескольких дней до 30 апреля.



Кроме того, команда активистов, прибывшая на книжный марафон из нескольких городов Украины, проведет в Мариуполе ряд лекций и бесед. Расписание можно посмотреть здесь.