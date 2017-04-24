vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1454 человека и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Новости Мариуполя
    • /
  • Мариупольским школьникам привезли тысячи украинских книг, комиксы про оборону Донецкого аэропорта и игры-пазлы

Рубрика: Новости Мариуполя
24-04-2017, 19:56
Просмотров: 331
Комментариев: 0

Мариупольским школьникам привезли тысячи украинских книг, комиксы про оборону Донецкого аэропорта и игры-пазлы

С 24 до 30 апреля впервые в Мариуполе пройдет Книжный марафон «AzBOOKA/Азовская книга». В его рамках в школы, детские сады, интернаты и вузы города волонтеры доставят около 7 тысяч украинских книг. Об этом сообщила глава правления Всеукраинской гражданской организации «Не будь байдужим!» Оксана Левкова.

В частности, учебные заведения бесплатно получат литературу исторического содержания, а также комиксы про оборону Донецкого аэропорта, азбуку, правила дорожного движения и игры-пазлы «Мандрівка Україною».

Передать все книги планируют в течение нескольких дней до 30 апреля.

Кроме того, команда активистов, прибывшая на книжный марафон из нескольких городов Украины, проведет в Мариуполе ряд лекций и бесед. Расписание можно посмотреть здесь.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»