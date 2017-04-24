В Мариуполе суд приговорил мужчину к 15 годам тюрьмы за подрыв автомобиля возле блокпоста военных

Орджоникидзевский районный суд Мариуполя приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества мужчину, подорвавшего автомобиль возле блокпоста в Мариуполе 2 ноября 2014 г. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.



Во время суда было доказано, что обвиняемый, действуя по предварительному сговору с представителями российских спецслужб и участниками диверсионно-разведывательной группы "Сват" ДНР, изготовил взрывчатку и разместил ее в автомобиле "ИЖ-2515", который подорвал на блокпосту сил антитеррористической операции.



В результате теракта двое военнослужащих Нацгвардии погибли, еще двое получили ранения.



Сообщается, что досудебное расследование и судопроизводство осуществлялись заочно, так как обвиняемый скрывается с целью уклонения от уголовной ответственности.