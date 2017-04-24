«Укрзализныця» назначила нового директора Донецкой железной дороги

Сегодня завершился открытый отбор кандидатов на должности директоров региональных филиалов ПАО «Укрзализныця».



Как отметили в пресс-службе УЗ, отбор проходил в два этапа. В ходе первого этапа будущих руководителей проверили на коррупцию. Во время второго – члены правления «Укрзализныци» задали кандидатам несколько вопросов. Рекомендации по назначению выносила экспертная группа компании.



Так, по итогам голосования, региональный филиал «Донецкая железная дорога» возглавит Сергей Бугаев. Ранее он исполнял обязанности заместителя начальника структурного подразделения службы материально-технического обеспечения ДЖД.



Как отмечают в «Укрзализныце», директор регионального филиала - это и стратег, и лидер, и менеджер, который направляет, корректирует, анализирует и управляет железными дорогами Украины. Он него зависит, будут ли качественными, своевременными и конкурентными железнодорожные перевозки, работы и услуги.



Биографическую справку нового руководителя опубликуют завтра на официальном сайте УЗ.