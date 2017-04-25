В Мариуполе школы, гостиницы, больницы и жилые дома сегодня останутся без воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 25 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- пр. Металлургов 109-127
- ул.Куинджи 130, 130а, 134
- Шевченко 71-87
- пр.Строителей 136-146
- б.Шевченко 238, 242
- ул.Троицкая 51-55
- пр.Металлургов 109-127
- ул.Куинджи 130, 130а, 134
- Шевченко 71-87
- Д/сад №70 по ул Гугеля 24
- лицей по ул. Лепорского
- общежитие по ул. Граверной
- хоз.цех к-та Азовсталь
- баня
- нар.суд.
- ул.Короленко 1-21
- пер.Короленко 4, 6
- пер.Банный 1-11
- пер Шепотиника 1-12
- ул.Лепорского 1-18
- ул.Граверная 1-17
- ул.Гугеля 8-32
- б.Меотиды прокуратура
- ДК Строителей
- д/сад №155 по ул Азовстальской
- ОШ №10
- Д/сад №114 по ул Волгоградской 6
- Стоматология по ул В.Освободителей 66
- б.Меотиды 3-13
- ул.Азовстальская 28-84
- ул.Владимирская 2-16
- ул.Волгоградская 8-41
- пер.Волгоградский 2-15
- ул.В.Освободителей 2-66
- пр.Нахимова 174-196
- ул.Апатова 137, 139
- ул.Бахчиванджи 1-7
- пр.Мира 84-104
- детская поликлиника
- школа Лингва
- гостиница "Турист"
- гостиница "Европейская".