vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1130 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
25-04-2017, 08:01
Просмотров: 364
Комментариев: 0

В Мариуполе школы, гостиницы, больницы и жилые дома сегодня останутся без воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 25 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • пр. Металлургов 109-127
  • ул.Куинджи 130, 130а, 134
  • Шевченко 71-87
  • пр.Строителей 136-146
  • б.Шевченко 238, 242
  • ул.Троицкая 51-55
  • пр.Металлургов 109-127
  • ул.Куинджи 130, 130а, 134
  • Шевченко 71-87
  • Д/сад №70 по ул Гугеля 24
  • лицей по ул. Лепорского
  • общежитие по ул. Граверной
  • хоз.цех к-та Азовсталь
  • баня
  • нар.суд.
  • ул.Короленко 1-21
  • пер.Короленко 4, 6
  • пер.Банный 1-11
  • пер Шепотиника 1-12
  • ул.Лепорского 1-18
  • ул.Граверная 1-17
  • ул.Гугеля 8-32
  • б.Меотиды прокуратура
  • ДК Строителей
  • д/сад №155 по ул Азовстальской
  • ОШ №10
  • Д/сад №114 по ул Волгоградской 6
  • Стоматология по ул В.Освободителей 66
  • б.Меотиды 3-13
  • ул.Азовстальская 28-84
  • ул.Владимирская 2-16
  • ул.Волгоградская 8-41
  • пер.Волгоградский 2-15
  • ул.В.Освободителей 2-66
  • пр.Нахимова 174-196
  • ул.Апатова 137, 139
  • ул.Бахчиванджи 1-7
  • пр.Мира 84-104
  • детская поликлиника
  • школа Лингва
  • гостиница "Турист"
  • гостиница "Европейская".

Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»