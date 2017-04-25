Во вторник второй недели после Пасхи, через день после Фоминого воскресенья (или Антипасхи), Православная Церковь установила день поминовения усопших, первый после праздника Пасхи.

Этот день называется Радоницей и считается Пасхой для усопших.

В день Радоницы христиане символично разделяют пасхальную радость о воскресении Спасителя с членами Церкви, уже оставившими этот мир. По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности.

Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость», причем, особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников — сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан не скорбеть и не сетовать по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.

Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и другие пасхальные яства, где совершается поминальная трапеза и часть приготовленного отдается нищей братии на помин души. Такое общение с усопшими, выраженное через простые бытовые действия, отражает веру в то, что они и после смерти не перестают быть членами Церкви Того Бога, Который «не есть Бог мертвых, но живых» (Евангелие от Матфея, 22:32).

Распространившийся же в настоящее время обычай посещать кладбища в самый день Пасхи противоречит древнейшим установлениям Церкви: вплоть до девятого дня после Пасхи поминовение усопших никогда не совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину. Пасха — время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.

Международный День ДНК

Ежегодно 25 апреля в разных странах мира отмечается необычный праздник – Международный День ДНК (DNA Day), признает важность генетики и научных достижений, сделанных в этой области.

Такая дата была выбрана в память о том, что 25 апреля 1953 года в журнале Nature ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК.

Ровно 50 лет спустя, 25 апреля 2003 года, было объявлено, что проект по расшифровке генома человека близок к завершению. Дополнительный анализ некоторых участков генома все еще не закончен, однако основная работа над проектом завершена. Определение структуры человеческих генов – важный шаг для развития здравоохранения.

ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота. Именно в ДНК хранится наша генетическая информация, и именно этот тест является одним из наиболее популярных для установления родственных связей. Открытие спирали ДНК стало для науки революционным. Благодаря обнаружению ДНК был раскрыт код наследственности, идентифицирован генетический риск, начато формирование запрограммированных свойств организма, осуществляется оздоровление наследственности, создаются технологии генной инженерии.

В США День ДНК впервые отмечали в 2003 году, он был официально провозглашен обеими палатами Конгресса – Сенатом и Палатой представителей.

Организацией мероприятий, посвященных Дню ДНК, занимается Национальный институт исследования генома человека (подразделение Национального института здравоохранения в городе Бетесда, штат Мэриленд, США). Дата может варьироваться, но непременно приходится на апрель: так, в 2010 году его отмечали 23 апреля, в 2011-м – 15 апреля, в 2012-м – 20 апреля. Некоторые организации в разных странах мира отмечают 25 апреля как Всемирный день ДНК или Международный день ДНК.

Сегодня к Дню ДНК традиционно приурочено проведение специальных образовательных программ, научных лекций и выставок в разных странах.

День дочери

Логическим продолжением череды семейных праздников, когда чествуют мать, отца, сына, братьев и сестёр является День дочери (Daughters day). Всё чаще поисковые системы сталкиваются с вопросом о том, когда же отмечается этот день. Часть сайтов утверждают, что датой празднования Дня дочери является 25 апреля.

Когда он возник и кем учреждён – этот вопрос также окутан тайной, но сам факт, что о Дне дочери говорят и спрашивают, указывает, что такой день нужен. Ведь уже существуют: День матери, День отца, День сыновей, Национальный праздник братьев и сестёр.

Основная задача организации Дня дочери – привлечение внимания государства и общества к проблемам девочек-подростков, оказание им помощи в процессе социализации через ознакомление с различными профессиями, психологическая и правовая помощь в преодолении ими возрастных, а также личных проблем.

И всё же День дочери, это, в первую очередь, праздник любви, тепла и заботы. Это праздник семейный, так как дочь – социальный статус члена семьи. Появление ребёнка в семье – это радостное и трогательное событие, которого с нетерпением ждут все, но больше других, конечно, папа и мама. Рождение ребёнка – это рождение новой жизни, надежды, рождение новых чувств.

Рождение первого ребёнка меняет женщину. А вот кого точно меняет рождение дочери, так это отцов. Гордость за рождение сына – это чувство изначальное, а когда появляется на свет дочка – всё в чувствах отцов изменяется. Они испытывают по отношению к дочерям особые нежные, тёплые чувства. Способные к большей открытости в проявлении своих чувств, девочки легче своих братьев могут растопить суровое сердце папы. И вот, довольная дочка уже сидит на руках отца и обнимает его!

День дочери – это праздник в кругу семьи, когда свою любовь к девочке могут лишний раз проявить её родители. Этот праздник должен стать ещё одним в череде семейных праздников, дабы укреплять семейные отношения и любовь членов семьи по отношению друг к другу.

Всемирный день борьбы против малярии

Всемирный день борьбы против малярии (World Malaria Day), отмечаемый ежегодно 25 апреля, учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на ее 60-й сессии в мае 2007 года. День посвящен пропаганде глобальных усилий по обеспечению эффективной борьбы против малярии.

Малярия — группа инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах одного из видов комаров. Болезнь, как правило, сопровождается лихорадкой, ознобом, увеличением размеров печени и селезенки.

Ежегодно более 200 миллионов человек инфицируются малярией; примерно 660 тысяч из них умирает. Около 90% случаев заболевания приходится на районы Африки южней Сахары; инфицируются также жители Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и даже некоторых регионов Европы. В особой группе риска находятся дети в возрасте до пяти лет.

Поэтому глобальная программа ВОЗ по борьбе против малярии работает с экспертами для сбора фактических данных о болезни и выработки глобальной политики в области борьбы с ней. Рекомендации организации являются основой для работы национальных программ, связанных с этой болезнью. А во Всемирный день борьбы против малярии предоставляется возможность подчеркнуть необходимость постоянных инвестиций и устойчивой политической приверженности для профилактики малярии и борьбы с ней.

В рамках Дня проводятся разные мероприятия, направленные на профилактику распространения болезни. Страны в эндемичных районах получают возможность поделиться опытом и поддержать друг друга в своих усилиях; научно-исследовательские и учебные институты — привлечь внимание специалистов и широкой общественности к своим научным достижениям; международные партнеры, компании и фонды — поразмыслить о том, как можно расширить масштабы проведения эффективных мероприятий.

Василий Парильщик

На самом деле святого, память которого отмечают в этот день, звали Василием Парийским. В 8 веке он служил епископом в городе Пария, считался сторонником иконопочитания и пал жертвой иконоборческих гонений, имевших в то время место в Византийской империи.

Однако русский народ, как часто бывает, переиначил прозвище святого и начал именовать его Парильщиком. Объяснение нашлось быстро. «На Василия весна землю парит», — подмечали крестьяне. Землю иногда одушевляли; в этом случае о ней говорили: «Парится, как старуха в бане». Если поговорка оправдывалась, и солнце действительно хорошо прогревало почву, можно было рассчитывать на хороший урожай.

Охотники были уверены, что в этот день медведь, вышедший из берлоги, прячется в кустах. Поэтому по лесу нужно было ходить со всей осторожностью. Вспоминали в этот день и поговорки о зайцах. «Заяц, заяц, выскочи из куста», — приговаривали охотники, чтобы обнаружить дичь. Впрочем, жизнь у зайца легкой не была — если не подстрелит человек, поймает хищный зверь. «Заяц сед, навидался бед», — говорили о них, сменивших белую зимнюю шкурку на серую весеннюю.

Именины:

Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей