Украина с полуночи прекратила поставки электроэнергии на неподконтрольные территории Луганщины

Минувшей ночью Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" полностью прекратила поставки электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области. Причина тому - отсутствие оплаты за поставленную и потребленную на неподконтрольной территории электроэнергию.

В «Укрэнерго» сообщают: «Специалистами Северной энергосистемы ГП "Укрэнерго", ООО "Луганское энергетическое объединение", ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" и ДТЭК Луганская ТЭС разработаны и внедрены все необходимые мероприятия для синхронизации ДТЭК Луганская ТЭС с ОЭС Украины по сети 110 кВ, для обеспечения надежной работы энергоузла Луганской ТЭС».

А вот Попаснянский водоканал, который обеспечивает водой неподконтрольные территории, скорее всего, отключать от электроснабжения не будут. «Еще одна болевая точка – это Попаснянский водоканал. Исходя из возможно ошибочных решений, которые были приняты в 2015 году, это учреждение отнесено к так называемым перетокам электроэнергии. Исходя из решения, которое принято Министерством энергетики, Попаснянский водоканал должен быть также отключен, как и остальные перетоки. Но дело в том, что Попаснянский водоканал 90% питьевой воды перекачивает на территорию неподконтрольную – это несколько населенных пунктов и часть оккупированного Луганска. Исходя из определенных установок гуманитарных международных, мы не имеем права, как государство, перекрыть поставки питьевой воды населению», - пояснил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Окончательное решение по этому вопросу примет министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

В свою очередь, в ЛНР заявляют, что в большей части районов электроснабжение уже восстановлено, «частично непродолжительное время были обесточены лишь Алчевск и Перевальск».

А глава ЛНР Игорь Плотницкий подчеркнул, что местные жители «не останутся без света».