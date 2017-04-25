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Рубрика: Новости Донбасса
25-04-2017, 09:08
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Жилые кварталы Марьинки под обстрелом: один дом поврежден, один – сгорел, ранен волонтер

Вчера, 24 апреля, около 19:00 жилые кварталы Марьинки попали под обстрел. В результате один жилой дом поврежден, на втором в результате попадания снаряда загорелась крыша. Здесь, к счастью, никто не пострадал.

По информации пресс-службы областного главка полиции, в больницу попал 30-летний мужчина, который представился волонтером. У него диагностировали осколочное ранение и открытый перелом правой руки. Сейчас он в больнице Покровска.

Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст.258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»