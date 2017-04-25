vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1234 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
25-04-2017, 09:20
Просмотров: 330
Комментариев: 0

Глава миссии ОБСЕ отправился на Донбасс

На Донбасс отправился глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан вместе с делегацией.

«Я могу подтвердить, что посол Апакан и наша делегация сейчас на пути в восточную Украину. Ряд действий, которые будет принимать эта делегация, определяется послом Апаканом», - заявил вчера вечером первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг на пресс-конференции.

Визит Апакана связан с подрывом автомобиля миссии в Луганской области, в результате которого погиб представитель организации.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

ОБСЕ приостановило патрулирование в Донбассе, завтра мониторинг частично возобновят

Сейчас за ситуацией следят с помощью камер и 12 локаций, в которых находятся наблюдатели

ОБСЕ остается и продолжит свою миссию в Донбассе, - заявление

Об этом заявил председатель СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»