Глава миссии ОБСЕ отправился на Донбасс

На Донбасс отправился глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан вместе с делегацией.

«Я могу подтвердить, что посол Апакан и наша делегация сейчас на пути в восточную Украину. Ряд действий, которые будет принимать эта делегация, определяется послом Апаканом», - заявил вчера вечером первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг на пресс-конференции.

Визит Апакана связан с подрывом автомобиля миссии в Луганской области, в результате которого погиб представитель организации.