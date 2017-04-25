Российскому актеру из сериала «Татьянин день» запретили въезд в Украину

Российский актер Кирилл Сафонов, сыгравший главную роль в сериале «Татьянин день», застрял в аэропорту Одессы из-за запрета въезда в Украину.

«Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо. Если кто будет пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра», - написал Сафонов в социальных сетях.

Актер пояснил, что причиной запрета стали его съемки в Крыму, однако Сафонов уверяет, что это было еще до оккупации. «Нет, у меня там были досъемки проекта, который начался еще «до», - пояснил актер.