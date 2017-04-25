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Рубрика: Новости Донбасса
25-04-2017, 10:02
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Сектор «М» в эпицентре боевых действий: били из РСЗО «Град-П» и зенитных установок

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 21 нарушение режима прекращения огня. Однако обошлось без потерь в рядах ВСУ.

В эпицентре боевых действий остается Приморское (Мариупольское) направление. Здесь применили 122-миллиметровую легкую переносную реактивную систему «Партизан», вооружение БМП, зенитные установки, гранатометы разных систем, пулеметы и стрелковое оружие. Также работали снайперы.

На Донецком направлении обстреливали украинские позиции в районе Авдеевки, Верхнеторецкого, Троицкого и Песков.

На Луганщине у Новоалександровки в ход пошло стрелковое оружие.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»