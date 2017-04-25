vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1596 человек и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Новости Мариуполя
    • /
  • Полиция Мариуполя выясняет, почему произошел конфликт между бойцами «Азова» и студентами-иностранцами

Рубрика: Новости Мариуполя
25-04-2017, 11:16
Просмотров: 423
Комментариев: 0

Полиция Мариуполя выясняет, почему произошел конфликт между бойцами «Азова» и студентами-иностранцами

На днях в СМИ появилась информация о том, что в Левобережном районе Мариуполя темнокожие студенты-иностранцы стали жертвами агрессивно настроенных бойцов полка «Азов». Добровольцы без причины прогнали их с футбольного поля. При этом студенты, опасаясь за собственные жизни, не смогли забрать свои вещи и отправились домой прямо в спортивной форме.

Пострадавшие обратились в правоохранительные органы. В пресс-службе областного главка сообщают: «Информация о конфликте между студентами-иностранцами и бойцами полка «Азов», который произошел 23 апреля на футбольном поле в Левобережном районе, внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других происшествиях. По данному факту проводится проверка».

Также по приказу заместителя главы Нацполиции-начальника ГУНП в Донецкой области Вячеслава Аброськина начата служебная проверка в отношении сотрудников Левобережного отделения полиции относительно мер реагирования на конфликт.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе суд приговорил мужчину к 15 годам тюрьмы за подрыв автомобиля возле блокпоста военных

Вердикт вынесен заочно, так как обвиняемый скрывается от уголовной ответственности


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»