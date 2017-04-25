Неподконтрольные территории Луганщины начали получать электричество из России и ДНР

Как сообщалось ранее, минувшей ночью Украина полностью прекратила поставки электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области. Однако в ЛНР уверяют, что электроснабжение удалось восстановить в течение часа.

«Энергетики по социальным и бытовым объектам отработали очень быстро и слаженно. В Луганске восстановление заняло не более получаса, в частях отдельных населенных пунктов - до часа. После этого подача электроэнергии возобновилась без участия украинских источников», - сказал представитель ЛНР на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы Владислав Дейнего.

Как выяснилось, электричество подается из России и ДНР.

«Используются те схемы распределения, что использовались в 2014 году, когда подача электроэнергии из Украины была невозможна в силу повреждения распределительных сетей. Только теперь причины другие - волевое решение Киева полностью отказаться от Луганщины», - заявил Дейнего.