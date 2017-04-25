Уже с завтрашнего дня, 26 апреля, украинцам вновь обещают похолодание с ночными заморозками.

«По данным Укргидрометцентра, 26 апреля ночью в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°; в Украине, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, порывы ветра 15-20 м/с», - рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

А вот метеоролог Наталья Диденко уточняет, что днем все-таки будет тепло: «Солнца в Украине сейчас много, утренние температуры в пределах +5...+9°. Сегодня и завтра начинается потепление - не сильное, но ощутимое, +9...+14°, на западе до +15°. Завтра потепление усилится местами до +20°. Оно продлится в течение всей недели, но в конце недели на западе ожидается похолодание, которое, возможно, дойдет до Киева».