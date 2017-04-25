Утром в Марьинке возобновились обстрелы, из школы эвакуировали детей

Сегодня, 25 апреля, около 9 часов возобновились обстрелы жилых кварталов Марьинки. Было принято решение эвакуировать детей из местной школы №2, но уже через полчаса ребята вернулись за парты.

По информации пресс-службы ГУ Нацполиции Донецкой области, в результате повреждено шесть жилых домов на улицах Орджоникидзе и Шевченко.

Факт квалифицирован по ч.2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время ситуация в городе спокойная, порой слышны одиночные выстрелы. Местные правоохранители патрулируют населенный пункт.