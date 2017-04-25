Представители ЛНР оставили населенные пункты Луганщины без света

Как сообщалось ранее, минувшей ночью Украина полностью прекратила поставки электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области. В ответ представители ЛНР оставили без света ряд подконтрольных Киеву населенных пунктов: Трехизбенка, Кряковка, Орехово, Донецкое, Калаус, Лопаскино и Лобачево.

Сейчас без света остаются 1680 абонентов, пишет пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

В ОГА сообщают: «По требованию ГП "Энергорынок" Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в связи с задолженностью за услуги электроснабжения в размере 6 млрд грн согласовало полное прекращение разницы перетоков электрической энергии на временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области, что осуществляется ООО "Луганское энергетическое объединение", с 00.00 часов 25.04.2017. В ответ в 01.05 ч 25.04.2017 оккупантами были обесточены населенные пункты на подконтрольной Украине территории. Без электроснабжения остались Трехизбенка, Кряковка, Орехово, Донецкое, Калаус, Лопаскино и Лобачево, это 1680 абонентов».

Сейчас ведутся ремонтные работы, электроснабжение обещают возобновить к концу сегодняшнего дня.

Все магистральные линии электропередач взяты под усиленный контроль ВСУ и ГУ Нацполиции в Луганской области. На случай обострения ситуации отработаны резервные возможности обеспечения электроснабжения области.