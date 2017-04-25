vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 2227 человек и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Новости Мариуполя
    • /
  • «Это провокации врага»: в «Азове» опровергают свою причастность к конфликту с иностранными студентами в Мариуполе

Рубрика: Новости Мариуполя
25-04-2017, 15:13
Просмотров: 426
Комментариев: 0

«Это провокации врага»: в «Азове» опровергают свою причастность к конфликту с иностранными студентами в Мариуполе

Пресс-служба полка «Азов» обнародовала заявление, в котором опровергла причастность своих бойцов к конфликту с иностранными студентами на футбольном поле в Мариуполе.

«В последнее время в преддверии приближения мая начались массовые вбросы дезинформации о деятельности представителей Азовского движения в Мариуполе. Оскверненный памятник на могиле воинов, погибших в Мариуполе 1943 года, инцидент со студентами темнокожей расы, которые, по свидетельствам анонимов, имели стычки с азовцями, и другие бессмыслицы появляются каждый день в местных изданиях. Все истории о столкновениях с участием азовцев в Мариуполе за три года не имели никаких подтверждений, а следовательно, все они сводились на нет», - подчеркнули в «Азове».

Соответствующие новости в СМИ в «Азове» называют провокациями врага: «Враг не оставляет попыток расшатать ситуацию в родном для всего Азовского движения городе. Мы же в очередной раз гарантируем ему фиаско и призываем мариупольцев не обращать внимания на никчемные действия вражеской стороны в информационном пространстве».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

ДНР: в Донецке в результате обстрелов ранены два мирных жителя

Пострадавшие госпитализированы в больницу


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»