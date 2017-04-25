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  • Не поделили «добычу»: на кладбище в Донецкой области 17-летний парень убил женщину деревянным крестом

Рубрика: Новости Донбасса
25-04-2017, 15:30
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Не поделили «добычу»: на кладбище в Донецкой области 17-летний парень убил женщину деревянным крестом

Вчера, 24 апреля, на кладбище в Торецке прохожий нашел труп женщины. О произошедшем он сообщил в правоохранительные органы.

«По горячим следам» был задержан и сам убийца – 17-летний парень. Как выяснилось, после поминальных выходных вместе с потерпевшей он собирал конфеты и печенье с могил. В какой-то момент они не поделили «добычу», началась словесная перепалка.

По информации пресс-службы ГУ Нацполиции Донецкой области, парень схватил найденный на помойке деревянный крест и ударил им женщину по голове. От полученных травм она скончалась.

Сейчас вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного производства, открытого по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»