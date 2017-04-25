Миссия ОБСЕ возобновила работу на Донбассе

Сегодня, 25 апреля, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование на Донбассе. «Сегодня СММ ОБСЕ возобновила патрулирование по обе стороны от линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях», - пишет пресс-служба организации в соцсетях.

Но наблюдатели работают с некоторыми ограничениями из-за недавнего инцидента с подрывом автомобиля организации.

«СММ по-прежнему привержена выполнению своего мандата и будет способствовать установлению мира для населения Украины, в том числе посредством мониторинга и представления докладов о ситуации в области безопасности», - подчеркивается в сообщении.