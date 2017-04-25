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Рубрика: Новости Мариуполя
25-04-2017, 16:06
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Мариуполь посетила делегация Королевства Норвегии

В Мариуполь приехала делегация Королевства Норвегии. Главная цель их визита – сотрудничество с мониторинговой миссией ОБСЕ и изучение социально-экономического состояния города, сообщает пресс-служба мэрии.

О том, чем и как сейчас живет Мариуполь, гостям рассказал первый заместитель городского головы Александр Голтвенко: «За два года Мариуполь сильно изменился. Город стал снова развиваться, а люди начали жить спокойной, мирной жизнью. Это заслуга наших военнослужащих и представителей международных организаций, которые уже длительное время находятся с нами».

Члены делегации отметили, что Норвегии есть что предложить нашему городу, в первую очередь в вопросах энергетики.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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