С мая на Донбассе начнет курсировать скорый электропоезд

С 3 мая Донецкая железная дорога запускает новый скорый электропоезд следованием Лиман-Славянск-Харьков.

Как рассказали в «Укрзализныце», состав будет курсировать ежедневно. Из Лимана он будет отправляться в 5:25, прибытие в Харьков в 11:00. Отправление из Харькова в 16:51, прибытие в Лиман в 23:50.

Электропоезд будет делать остановки на станциях Брысина, Придонецкая, Словкурорт, Кожушко, Славянск, Шидловская, Бантишево, Гусаровка, Барвинково, Языково, Гавриловка, Дубово, Близнюки, Краснопавловка, Биляевка, Лихачево, Тройчато, Беспаловка, Шурино, Бирки, Мерефа и Покатиловка.

Полная стоимость поездки – 25 гривен.