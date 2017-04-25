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Рубрика: Новости Донбасса
25-04-2017, 17:00
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С мая на Донбассе начнет курсировать скорый электропоезд

С 3 мая Донецкая железная дорога запускает новый скорый электропоезд следованием Лиман-Славянск-Харьков.

Как рассказали в «Укрзализныце», состав будет курсировать ежедневно. Из Лимана он будет отправляться в 5:25, прибытие в Харьков в 11:00. Отправление из Харькова в 16:51, прибытие в Лиман в 23:50.

Электропоезд будет делать остановки на станциях Брысина, Придонецкая, Словкурорт, Кожушко, Славянск, Шидловская, Бантишево, Гусаровка, Барвинково, Языково, Гавриловка, Дубово, Близнюки, Краснопавловка, Биляевка, Лихачево, Тройчато, Беспаловка, Шурино, Бирки, Мерефа и Покатиловка.

Полная стоимость поездки – 25 гривен.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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