Кабмин решил внедрить всеобщее декларирование и налоговый контроль расходов украинских граждан

В приоритетном плане действий Кабинета министров на 2017 год, который был утверждён правительственным постановлением, намечена разработка законопроекта о всеобщем декларировании всех доходов граждан, а наряду с этим – налоговый контроль расходов всех физических лиц косвенными методами.

Как следует из сообщения Кабмина, в проекте закона будет предусмотрена автоматизированная система мониторинга расходов физических лиц и их доходов, а также их соответствие между собой…

Стоит заметить, что требованием основных международных партнёров Украины - ЕБРР, ЕС, МВФ, США и Всемирного банка - было введение для чиновников, занимающих ответственное и особо ответственное положение, системы электронного декларирования активов.

Как известно, в Украине 1 января 2017 года начался второй этап электронного декларирования, который закончился 1 апреля. При этом был расширен круг декларантов. Украинскими чиновниками было задекларировано 30 миллиардов гривен денежных средств, из которых половина – наличными. Кроме того, ими задекларировано огромное количество движимого и недвижимого имущества, чья оценочная стоимость гораздо выше официальных доходов декларантов, полученных на государственной службе.

Происхождение активов, которые содержатся в электронных декларациях, будут исследованы Национальным агентством по предотвращению коррупции.

Ну, так нам говорят… А если „вдруг“ выявят их коррупционное происхождение, то чиновников привлекут к ответственности (похоже, к ответственности можно привлекать сразу, не тратя времени на разбирательства)…

Что касается декларирования доходов населения, то это уже, так сказать, „ноу-хау“ украинского правительства, никто этого не требовал. Ведь там понимают, что основная часть украинских граждан живёт за чертой бедности, какие доходы у них проверять? Это только украинским чиновникам всё не верится, что народ не живёт, а выживает в созданной ситуации. Вот, решили проверить…

Ну да, чиновникам-то обидно, пусть безработные и пенсионеры с инвалидами попадут под бдительное око государства… А вдруг среди них „затесались“ миллиардеры, зарплаты и пенсии-то высокие…

А напоследок несколько комментариев, отображающих отношение народа к очередному нововведению.