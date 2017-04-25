«Женщины за Мир» Мариуполя поддержали Мирный женский план и потребовали повысить минимальные зарплаты и пенсии

В Мариуполе создана городская организация «Женщины за Мир». Более восьмисот участниц регионального съезда утвердили резолюцию и поддержали Мирный женский план, который предусматривает первоочередные шаги, направленные на достижение мира и стабилизацию ситуации в социально-гуманитарной сфере. Среди требований украинских женщин – повышение минимальных зарплат и пенсий, а также проведение справедливой модернизации пенсионной системы.

«Вы уже слышали, как МВФ настойчиво требует повысить пенсионный возраст? Дорого обойдется украинцам кредит в 1 миллиард долларов. В обмен на транш Кабмин хочет провести пенсионную реформу, сократить врачей и учителей, распродать землю и предприятия, продолжить повышать тарифы и заморозить рост заработной платы. «Женщины за Мир» считают, что власть не имеет право торговать интересами украинского народа», - сказала сопредседатель Национальной платформы «Женщины за Мир» Ирина Нагорная.

Участницы регионального съезда Национальной платформы «Женщины за Мир» в Мариуполе заявили, что выполнение соглашения с МВФ и проведение непопулярных реформ приведет к усилению социальной напряженности, росту безработицы и уровня бедности, который сегодня уже достиг критического уровня в 60%.

Украинские женщины потребовали от правительства поднять пенсии, обнародовать проект пенсионной реформы, провести его общественное обсуждение, запретить повышать пенсионный возраст и страховой стаж – Украине нужна справедливая модернизация пенсионной системы.

«Условия, на которых подписан меморандум с МВФ, ухудшают социальное положение людей. А то, что Кабмин хочет сделать в пенсионной системе – это не реформа, а афера. Украинские женщины сегодня предлагают свой путь развития страны: вернуть мир в Украину, восстановить экономику, создать рабочие места, обеспечить достойные зарплаты и пенсии, государственную поддержку при рождении детей, хорошее образование, качественные здравоохранение и социальную защиту. На решение этих главных задач направлен Женский мирный план», – заявила инициатор Национальной платформы «Женщины за Мир» Наталия Королевская.

Принятую резолюцию украинские женщины передели Мариупольскому городскому голове Вадиму Бойченко.

Национальная платформа «Женщины за Мир» была создана в марте 2016 года. За год идея вернуть мир и благополучие в Украину объединила более 80 тысяч женщин со всех регионов страны.?