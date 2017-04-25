По мнению Розенко, тарифы на газ для населения нынче справедливые, а разговоры о дешёвом отечественном газе – миф

По информации правительственной пресс-службы, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил: «Разговоры о дешёвом украинском газе - это миф, а не реалии».

Вице-премьер-министр поясняет высокую стоимость природного газа тем, что и добыча газа из недр, и его транспортировка стоят очень дорого: «Берём себестоимость поднятия и доставки газа. За счёт того, что сдерживалась цена украинского газа, у нас его добыча падала катастрофическими темпами. Было 40 млрд, стало 12 млрд. За счёт коррупционных схем и так называемой дешёвой цены на газ. Закупали дорогой российский газ, а украинская газодобыча убивалась. Почему? Потому что так называемая дешёвая цена на газ».

При этом он убеждён, что на сегодня в Украину возвращается абсолютно верная модель расчёта за потреблённый газ, при которой богатые люди полностью оплачивают его по полной стоимости, а бедным гражданам помогает государство в виде субсидий.

«Мы вернулись к правильному механизму расчёта за газ. Сейчас выстраивается абсолютно правильная модель, когда богатые люди, которые имеют 4-этажные дворцы, платят полную цену за газ, а бедным людям помогает государство», - произнёс Розенко.

Далее представитель правительства добавил: «Раньше все платили якобы маленькую цену за газ. Но на самом деле полную цену за всех доплачивало государство: и богатых, и бедных. Вопрос в одном, была ли социальная справедливость в том, когда люди через налоги платили за потреблённый газ владельцев дворцов?»

Может быть, все бы и на этот раз поверили чиновнику, но не даёт покоя такой вот феномен: как только некоторые господа рвутся к власти и высоким должностям, у них сразу же разменной монетой выступает вопрос природного газа, вернее его стоимости, а особенно – собственной добычи (яркий пример – Тимошенко, Яценюк).

Но после того, как власть оказывается у них „в руках“, наступает стойкая амнезия… Вот и сейчас – реалии превращаются в миф, а мифы в реальность. А для простого обывателя, хочется заметить, абсолютно не имеет никакого значения то, сколько платят за газ обладатели дворцов, те при любых обстоятельствах найдут выход и выживут, чего нельзя сказать о простых украинских гражданах, коих, согласитесь, всё-таки подавляющее большинство.

И вот этим гражданам уже не всё равно, что они пользовались „несправедливым“ тарифом – 0,175 гривен (1999 год), а сейчас по „справедливому“ тарифу приходится платить 6,879 гривен за кубометр такого драгоценного газа. Так кто наказан?

И что бы ни говорили представители власти в оправдание столь дорогостоящего газа, народ уже не верит, он верит в непомерные суммы в платёжках, которые приходится оплачивать. Ведь даже самый ограниченный в умственных способностях, увидит (и почувствует на собственной „шкуре“) разницу в тарифах, как бы его ни убеждали в обратном…

А что касается субсидий, так, во-первых, ими охвачено далеко не всё население, а во-вторых, эти субсидии уже сокращают, само правительство объявило об уменьшении их на треть и снижении норм потребления… Совсем скоро, видимо, все будут полностью оплачивать все расходы, без субсидий. К этому идёт…