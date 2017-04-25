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Рубрика: Новости Мариуполя
25-04-2017, 19:32
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В Мариуполе отремонтируют здание шахматного клуба и найдут нового тренера

Сегодня на личный прием к мэру Мариуполя Вадиму Бойченко обратился глава Федерации шахмат города Владимир Гутников. Он обеспокоен дальнейшей судьбой шахматного клуба, который переживает далеко не лучшие времена, сообщает пресс-служба горсовета.

Так, здание шахматного клуба находится в плачевном состоянии. Чиновники обещают, что уже в этом году начнется ремонт помещений.

Кроме того, в клубе до сих пор нет тренера. «В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины, на должность тренера может быть принят человек с высшим профильным образованием или который проходит обучение. Но такого на данный момент мы найти не можем. Раньше было достаточно звание «Мастер спорта», - пояснил начальник управления физической культуры и спорта Давид Табатадзе.

Вадим Бойченко поручил специалистам решить эту проблему до сентября и подчеркнул: «Шахматный спорт в Мариуполе был, есть и будет. Это спорт, который развивает логическое и стратегическое мышление».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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