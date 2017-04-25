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Рубрика: Новости Донбасса
25-04-2017, 20:31
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В зоне АТО сегодня 1 военный погиб, 1 – получил ранения

По информации пресс-центра штаба АТО, сегодня, 25 апреля, на Донбассе насчитали 23 нарушения режима прекращения огня. В результате боевых действий 1 военнослужащий погиб, 1 – получил ранения.

По-прежнему в эпицентре боевых действий Приморское направление. Здесь Водяное, Широкино, Новотроицкое, Гнутово и Талаковку обстреливали из минометов, гранатометов разных систем, пулеметов, стрелкового оружия, также здесь работал снайпер.

На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Авдеевка, Новгородское и шахта Бутовка.

На Луганщине у Желтого и Валуйского применили гранатометы и стрелковое оружие.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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