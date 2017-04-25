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Рубрика: Новости Донбасса
25-04-2017, 20:57
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В подконтрольных Украине населенных пунктах возобновили электроснабжение

Как сообщалось ранее, минувшей ночью представители ЛНР в ответ на прекращение поставок электроэнергии оставили ряд подконтрольных Киеву населенных пунктов Луганской области без света. Обесточены были Трехизбенка, Кряковка, Орехово, Донецкое, Калаус, Лопаскино и Лобачево.

Сейчас электроснабжение восстановлено, ремонтные работы завершены.

«В 17:00 технические службы доложили мне о том, что все населенные пункты на подконтрольной части Украины запитаны. Мы работали в постоянном контакте с военными и МЧС по поводу разминирования территории, которая проходила отчасти в сторону Станицы Луганской», - рассказал гендиректор "Луганского энергетического объединения" Владимир Грицай.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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