Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС — первенец атомной энергетики Украины — стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы.

В результате аварии на ЧАЭС был полностью разрушен атомный реактор, в окружающую среду попали радиоактивные вещества, а образовавшееся облако разнесло их по территории Украины, России, Белоруссии и ряда стран Европы, произошло радиоактивное заражение территории в радиусе 30 километров.

В частности, общая площадь радиационного загрязнения Украины составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях, радиационному загрязнению подверглись 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и с населением 2,6 миллиона человек, были загрязнены 46,5 тысяч квадратных километров территории Белоруссии, где проживало около 20 процентов населения страны.

Чернобыльская авария стала не только огромной трагедией и крупнейшей экологической катастрофой 20 века, но и уроком всему человечеству, показав, что вышедшая из-под контроля ядерная энергия не признает границ. К сожалению, ее отголоски будут звучать еще долго и скажутся не на одном поколении людей.

И лишь благодаря мужеству и самоотверженности рабочих, ученых, военных и добровольцев, рисковавших своими жизнями и здоровьем, которые выполнили тогда, в 1986 году, беспрецедентные по своим масштабам и сложности работы по экстренному устранению последствий этой трагедии, удалось избежать более ужасающих последствий. В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС принимали участие жители всех республик СССР.

Летом 2001 года, отдавая дань памяти погибшим, главы государств-участниц СНГ на саммите приняли решение обратиться к государствам — членам Организации Объединенных Наций об объявлении 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф. И в декабре 2003 года Генеральная ассамблея ООН поддержала это решение, а также призвала все государства-члены ООН отмечать этот Международный день и проводить в его рамках соответствующие мероприятия.

Всемирный день интеллектуальной собственности

Ежегодно, начиная с 2001 года, 26 апреля отмечается Всемирный день интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Day).

Генеральная ассамблея Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) на заседании в октябре 1999 года приняла решение об учреждении этого праздника. При этом она исходила из того, что 26 апреля знаменует собой основание WIPO — организации, призванной содействовать охране и развитию интеллектуальной собственности во всем мире, и которая, как специализированное учреждение ООН по вопросам творчества и интеллектуальной собственности, ведет свою деятельность прежде всего по расширению и развитию сбалансированной и доступной международной системы интеллектуальной собственности.

Кстати, предложение отмечать Всемирный день интеллектуальной собственности вынесла на рассмотрение WIPO делегация Китая 9 августа 1999 года.

Международный день интеллектуальной собственности предоставляет возможность подчеркнуть значение инноваций в повседневной жизни человека и совершенствовании общества. Патенты, товарные знаки, авторское право и смежные права, как результаты творчества и знаний, являются мощными инструментами содействия экономическому и культурному развитию всего мирового сообщества.

Поэтому, уже традиционно, в этот день проходят различные тематические мероприятия, акции и кампании, целью которых является привлечение внимания мировой общественности к тем проблемам, с которыми сталкивается «Всемирная организация интеллектуальной собственности» при решении поставленных перед ней задач, а также с целью информирования общества о том, что представляет собой интеллектуальная собственность, и каким образом система ее защиты способствует развитию многих направлений прогресса: от искусства до инновационных технологий. А Генеральный директор WIPO распространяет праздничное послание, адресованное своим региональным представителям.

Кстати, каждый год День интеллектуальной собственности посвящается какой-либо теме. Так, первый, 2001-й, год прошел под девизом «Сегодня создается будущее», а, например, в 2003 году темой стали слова «Сделайте интеллектуальную собственность вашим делом», в 2006-м — «Всё начинается с идеи», в 2009-м — «Зеленые инновации». В 2013 году тема Всемирного дня интеллектуальной собственности была обозначена как «Творчество — следующее поколение», в 2014-м — «Творчество — Мировой культ кинематографа», в 2015 году — «Поднимайся, вставай! За музыку!», в 2016-м — «Творчество в цифровой среде: Переосмысление культуры», а в 2017 году — «Инновации: повышение качества жизни».

Международный день секретаря

Международный день секретаря (Secretarys Day) или в более официальном варианте День профессиональных административных работников (Administrative Professionals Day) начали отмечать в США в 1952 году, благодаря усилиям нью-йоркского публициста Гарри Клемфусса (Harry F. Klemfuss).

Традиционно этот день проходит в рамках Недели профессиональных административных работников (Administrative Professionals Week), также ставшей в США традиционной. Праздник отмечается ежегодно в среду последней полной недели апреля.

В 1952 году «административная неделя» пришлась на первую неделю июня и называлась Национальной неделей секретарей (National Secretaries Week), а среда на этой неделе была названа Национальным днем секретаря (National Secretaries Day). Спонсором нового профессионального праздника выступила Национальная Ассоциация секретарей (National Secretaries Association) при поддержке некоторых корпораций.

В 1955 году Национальную неделю секретарей переместили на последнюю неделю апреля. В 1981 году название Недели изменили на Неделю профессиональных секретарских работников (Professional Secretaries Week), а в 2000 году — на Неделю профессиональных административных работников.

Сейчас этот праздник отмечают не только секретари, но и все те, от кого зависит работа офиса — это помощники директора, офис-менеджеры, ассистенты, референты, спич-райтеры, стенографисты. А также специалисты, ведущие делопроизводство, ассистирующие президентам и руководителям фирм и предприятий.

Кстати, по некоторым оценкам, эта профессия входит в пятерку самых востребованных в мире. И в настоящее время административные работники — это не только секретари, в чьи обязанности входит только прием телефонных звонков и планирование рабочего графика шефа, это специалисты высокой квалификации и опыта, от которых во многом зависит успех бизнеса.

Интересно, что Неделя профессиональных административных работников (APW) является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей Международной ассоциации административных работников (International Association of Administrative Professionals).

А в свой профессиональный праздник все секретари и личные помощники получают от своих руководителей поздравления, памятные подарки и даже премии. К тому же в ряде компаний существует традиция устраивать в честь секретарей банкеты и фуршеты, а боссы стараются как можно меньше нагружать подчиненных в этот день.

Фомаида Медуница

В этот день отмечается память мученицы Фомаиды Египетской, отдавшей жизнь за веру в 476 году. Этой святой полагается молиться от блудной страсти. Причиной такого обычая послужило повествование о жизни Фомаиды и тех чудесах, которые свершались у ее гроба.

На Фомаиду люди отправлялись в лес собирать медуницу, которую использовали при заваривании чаев и приготовлении салатов. Удивительно, но в народе верили, что этот душистый цветок пчелы облетают за семь верст.

По легенде, Бог однажды дал пчеле задание узнать, какие цветы дают больше всего меда. Пчела облетела всю землю, и больше всего ей понравились медуница, черемуха и дятлина. Но она испугалась, что Бог отнимет у нее эти цветы, поэтому скрыла свое мнение о них. Однако Бог узнал об этом, разгневался и запретил пчеле собирать мед с трех медоносов. С тех пор пчела, боясь наказания, облетает медуницу стороной.

На Руси было принято, чтобы за медуницей ходила самая опытная хозяйка в доме. А чтобы медведь, которому приписывали нелюбовь к слабому полу, не признал в ней бабу, она надевала тулуп, вывернутый шерстью наружу.

Также в этот день можно было рвать первые всходы щавеля, который клали в салат и в щи. Особенно вкусными по весне были щи по-монастырски, в которые кроме щавеля входили петрушка, лук, картофель и масло.

Именины:

Георгий, Дмитрий, Марфа