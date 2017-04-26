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Рубрика: Новости Украины и мира
26-04-2017, 08:37
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В Конгрессе США обвиняют в гибели наблюдателя ОБСЕ на Донбассе Россию

В Конгрессе заявили, что в гибели наблюдателя ОБСЕ на неподконтрольных территориях Луганской области виновна Россия.

«Если бы Россия выполняла Минские соглашения и прекратила поддержку, отправку, финансирование и обеспечение сепаратистов в этом регионе, не было бы никакой необходимости для пребывания там наблюдательной миссии», - подчеркнул в Конгрессе глава Хельсинкской комиссии сенатор Роджер Викер.

При этом руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук не исключает, что автомобиль организации мог подорваться на боеприпасе, который привезли из РФ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»