В Конгрессе США обвиняют в гибели наблюдателя ОБСЕ на Донбассе Россию

В Конгрессе заявили, что в гибели наблюдателя ОБСЕ на неподконтрольных территориях Луганской области виновна Россия.

«Если бы Россия выполняла Минские соглашения и прекратила поддержку, отправку, финансирование и обеспечение сепаратистов в этом регионе, не было бы никакой необходимости для пребывания там наблюдательной миссии», - подчеркнул в Конгрессе глава Хельсинкской комиссии сенатор Роджер Викер.

При этом руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук не исключает, что автомобиль организации мог подорваться на боеприпасе, который привезли из РФ.