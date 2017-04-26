Вопрос защиты мирных граждан, пострадавших в результате боевых действий, должен быть решен на государственном уровне, - Наталия Королевская

За три года на уровне государства так и не был решен вопрос статуса и социальной защиты мирных жителей, пострадавших в результате боевых действий. Вместе с жителями «серой» зоны разработан законопроект №4794, но так называемая правящая коалиция отказывается выносить его на рассмотрение в сессионный зал. «Женщины за Мир» требуют от Верховной Рады принять пакет законопроектов, направленных на защиту переселенцев и людей, пострадавших в результате войны. Об этом на региональном съезде Национальной платформы «Женщины за Мир» в Мариуполе заявила Наталия Королевская.

«Когда в прошлом году «Женщины за Мир» ездили в «серую зону» с гуманитарными миссиями, местные жители выступили с инициативой законопроекта о статусе и социальной защите мирных жителей, пострадавших в результате боевых действий. Третий год подряд эти люди живут под бомбежками в полуразрушенных домах, но им помогают только волонтеры и местная власть, а правительство бросило своих граждан на произвол судьбы. Такой документ был подготовлен, но до сих пор руководство парламента не вынесло его на рассмотрение депутатов», - сказала председатель Мариупольской городской организации Национальной платформы «Женщины за Мир» Нина Павлюк.

Законопроект №4794 предусматривает социальную защиту всех категорий пострадавших в результате боевых действий мирных граждан: людей, которые стали инвалидами, тех, кто был ранен, но не получил инвалидности, членов семей погибших или умерших, переселенцев, а также тех, кому был причинен значительный материальный ущерб.

«Жители Славянска, Марьинки, Красногоровки, Широкиного, Мариуполя, других населенных пунктов Донбасса во время обсуждения одобрили законопроект о статусе и социальной защите мирных граждан, которые пострадали в результате боевых действий, его единогласно поддержал парламентский комитет по вопросам социальной политики. Документ нужно принимать, как первоочередной. Поддержка мирных граждан, пострадавших в результате боевых действий должна быть приоритетом государственной политики Украины. Также мы настаиваем, что в Украине должна быть разработана и утверждена комплексная программа поддержки переселенцев», - подчеркнула инициатор Национальной платформы «Женщины за Мир» Наталия Королевская.

Справка: согласно данным доклада управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в результате конфликта на Востоке Украины погибло более 2 тысяч гражданских лиц, от 7 до 9 тысяч мирных жителей получили ранения.