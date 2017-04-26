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Рубрика: Новости Донбасса
26-04-2017, 10:38
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В школе на Донетчине отравились дети: в больнице 5 учеников

Вчера, 25 апреля, вечером в больницу Северска Бахмутского района попали сразу 5 детей возрастом от 8 до 12 лет. Все они – ученики местной школы.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области, диагноз медиков - острый гастрит, острая кишечная инфекция. Как выяснилось, все ребята накануне ели в школьной столовой один и тот же набор продуктов.

Сейчас кухонная комната и столовая опечатаны.

Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.137 (ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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