«Укрзщализныця» заявляет о полном прекращении перевозок в неподконтрольные районы

Пресс-служба «Укрзализныци» обнародовала заявление, в котором говорится о том, что на данный момент предприятие не осуществляет никакой деятельности на территориях, подконтрольных ДНР-ЛНР.

Данные меры связаны с решением СНБО о транспортной блокаде Донбасса от 15 марта текущего года.

«ПАО «Укрзализныця» заявляет, что не осуществляет никакой деятельности на неподконтрольной территории. Общество не использует подвижной состав для любых перевозок на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей», - говорится в заявлении.

При этом через линию разграничения не курсируют как грузовые, так и пассажирские составы.