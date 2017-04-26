vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1424 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
26-04-2017, 12:05
Просмотров: 322
Комментариев: 0

В Мариуполе прокуратура требует отменить тендер на 16,7 миллионов гривен

В Мариуполе областная прокуратура требует отменить результаты тендера по реконструкции канализационной насосной станции. Общая стоимость работ – 16,7 миллиона гривен.

По информации пресс-службы ведомства, подрядчик должен был осуществить реконструкцию канализационной насосной станции Мариуполя с использованием энергосберегающих технологий.

Но, как выяснилось, заказчик безосновательно отклонил самое низкое и наиболее экономически выгодное тендерное предложение. При этом победителем тендера даже не соблюдены требования установленных заказчиком критериев участника торгов, чем нарушены требования Закона Украины «О публичных закупках».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»