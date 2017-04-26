В Мариуполе прокуратура требует отменить тендер на 16,7 миллионов гривен

В Мариуполе областная прокуратура требует отменить результаты тендера по реконструкции канализационной насосной станции. Общая стоимость работ – 16,7 миллиона гривен.
По информации пресс-службы ведомства, подрядчик должен был осуществить реконструкцию канализационной насосной станции Мариуполя с использованием энергосберегающих технологий.
Но, как выяснилось, заказчик безосновательно отклонил самое низкое и наиболее экономически выгодное тендерное предложение. При этом победителем тендера даже не соблюдены требования установленных заказчиком критериев участника торгов, чем нарушены требования Закона Украины «О публичных закупках».