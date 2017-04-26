«Двери Европы открыты»: послы ЕС одобрили безвизовый режим для Украины

Сегодня послы ЕС одобрили предоставление безвизового режима украинцам. «Послы ЕС одобрили визовую либерализацию для Украины. 11 мая министры ЕС подтвердят сделку», - написал на своей странице в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал это решение: «Есть еще одно важное решение, о котором я имею честь объявить. Только что Совет ЕС на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украине безвизового режима. Двери Европы для Украины открыты. Сейчас осталось решение Совета ЕС на уровне министров, и процесс завершен».

А в Кабмине это решение вызвало аплодисменты. «Только что получил информацию, послы ЕС одобрили и подтвердили предоставление безвиза для украинцев. Это означает, что процедурные вопросы идут по запланированному графику. Очень хорошо, еще один шаг вперед к безвизовому режиму, всех поздравляю», - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.