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Рубрика: Новости Мариуполя
26-04-2017, 14:14
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1 мая в мариупольских парках и скверах откроется летний сезон

1 мая в Мариуполе откроется летний сезон в парках и скверах. В этот день здесь заработают аттракционах, а на сценах пройдут концерты. Далее развлекательные мероприятия запланированы на каждые выходные, сообщает пресс-служба горсовета.

1 мая в Городском саду в 16.00 на смотровой площадке (возле надписи «Я люблю Мариуполь») пройдет игровая программа «Привет, давно не виделись!», а на сцене выступят вокалисты. С 17:00 будет выступать Мариупольский духовой оркестр под руководством Василия Шерпы.

В Парке 50-летия Победы в 16.00 начнется концертно-игровая программа «Весна пришла!», а в 17.00 – танцевальный час для самых маленьких «Baby Dance 3+».

В Театральном сквере в 15.00 выступит Мариупольский городской оркестр народных инструментов под руководством Юлии Чайн. А с 16.00 будет традиционная дискотека «В ритме молодости».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»