В Мариуполе на улице возле роддома бросили новорожденного ребенка

Сегодня, 26 апреля, утром на земле возле роддома на Левобережье Мариуполя нашли новорожденную девочку. Дворник вышел подвязывать деревца и услышал кряхтение. Среди насаждений он увидел сверток, а в нем – детское личико, и сразу же отнес ребенка медикам.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, специалисты сделали выводы, что малышка примерно 10 дней от роду, здорова и весит около 3 килограммов. Ее закутали в одеяло и женскую куртку.

Сейчас правоохранители ищут мать, которая бросила свою дочку. «Правоохранители опросили персонал учреждения и гостей, которые могли стать свидетелями события, или владеют какой-либо информацией. Проверяются все роженицы, которые должны были родить в это время детей. Кроме того, полицейские осуществляют поквартирный и подворовой обход жилищ, находящихся рядом с местом, где был найден младенец», - сообщила начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Донецкой области Екатерина Шнейдер.