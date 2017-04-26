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Рубрика: Новости Донбасса
26-04-2017, 14:53
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Гройсман и Аваков наградили полицейского из Донецкой области

Во время коллегии МВД Украины по итогам служебной деятельности в первом квартале 2017 года розыскник из Донецкой области Роман Осуховский получил награду.

По информации пресс-службы областного главка полиции, награду – огнестрельное оружие силовику вручили премьер-министр Владимир Гройсман и глава МВД Арсен Аваков.

«Сегодня мы награждаем сотрудников криминальной полиции, на счету которых - несколько блестящих спецопераций», - отметил Арсен Аваков.

Под руководством Романа Осуховского была задокументирована деятельность 4 организованных преступных группировок. Среди последних - задержание трех членов диверсионно-разведывательной группы в Бахмуте. Двое из них были изобличены 22 апреля, а в тайнике изъят схрон оружия и боеприпасов. Еще одного оперативники «взяли» вчера.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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